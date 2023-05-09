КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:15

Кучаев — о предложении Радионовой: «Кольцо в торт или бокал не прятал, никак не изощрялся»

Артем Бухаев
Корреспондент
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Фигуристка Елена Радионова и футболист Константин Кучаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью «СЭ» рассказал о том, как готовился сделать предложение фигуристке Елене Радионовой.

«Я не то чтобы готовился — просто принял решение и ждал зимы, когда смог бы это сделать в подходящий момент. Понимал: будет отпуск, благоприятное время. Прошло все обычно, ничего сверхъестественного. Кольцо в торт или бокал не прятал, никак не изощрялся. Дата свадьбы? Да пока не знаю — идет чемпионат, поэтому сложно утвердить дату росписи и тем более самой свадьбы. С первым мы вроде разобрались. А вот со свадьбой вопросы из-за графика. Возможно, не в этом году. Может, вообще не будет. Лена спокойно к этому относится и все понимает», — сказал Кучаев «СЭ».

Радионова — двукратный серебряный призер чемпионатов Европы и бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию. Она завершила карьеру в сентябре 2020 года.

Полное интервью Константина Кучаева «СЭ» здесь

Константин Кучаев
ФК ЦСКА (Москва)
Елена Радионова
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболенко вырвала титул у первой ракетки мира. Свентек жалуется на организацию турнира
Девушки у корта надели штаны вместо юбок. Скандалы на теннисе в Мадриде
«РВ» узнала о применении ВС РФ «Искандеров» для ударов по ВСУ
Депутат рады Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев
ВС РФ взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра под Херсоном
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрий Гаврилов: «Новое руководство «Спартака» меня пока не устраивает»

Кучаев: «Я могу посмотреть скучный футбольный матч, но не скучное фигурное катание»