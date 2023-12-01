Полузащитник ЦСКА Кучаев вернулся к тренировкам в общей группе

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья футболиста. Кучаев не принимает участие в последних пяти матчах ЦСКА из-за мышечной травмы.

«Костя начал тренироваться с командой. Будет ли он принимать участие в матче против «Ростова» — это решение тренерского и медицинского штабов», — сказал Клюев «СЭ».

В этом сезоне Кучаев провел 15 матчей и не отличился результативными действиями. ЦСКА после 16-го тура занимает шестое место в чемпионате России, набрав 25 очков.