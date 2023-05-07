Мухин рассказал, что было самым тяжелым для ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

— Что было самым тяжелым в матче?

— Реализовать моменты, потому что у нашей атакующей линии было много моментов, но плохо с реализацией. И физически было тяжело.

— ЦСКА вышел на второе место. Насколько это имеет вообще сейчас значение?

— Это важно. Не важно, есть ли еврокубки или нет. Второе место — очень хорошо.

ЦСКА набрал 51 очко и на данный момент поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» находится на седьмой строчке (39).