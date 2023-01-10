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Сегодня, 12:32

Полузащитник ЦСКА Мухин: «Даже не смотрю, где там «Зенит». Главное, что мы будем работать и стараться побеждать»

Алина Савинова
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о своих ожиданиях от весенней части сезона РПЛ.

— ЦСКА отстает от «Зенита» на 13 очков. Еще верите, что можете догнать питерцев весной? Или уже думаете о том, как выиграть гонку за второе место?

— Да я, честно говоря, даже не смотрю, где они там. Главное, что мы будем работать и стараться побеждать. Начинаем готовиться ко второй части сезона с мыслями побеждать, как и другие команды. Будем стараться догонять конкурентов, — приводят «Известия» слова Мухина.

— Летом казалось, что ЦСКА может бросить вызов «Зениту», и со стороны у меня есть ощущение, что по качеству игры вы могли набрать больше очков. Почему осенью случалось немало необязательных осечек?

— Не знаю. Может быть, где-то сами недоиграли, сами упустили свои моменты. Может быть, где-то расслабились. А где-то и не повезло. Нужно сидеть и думать о причинах произошедшего. Так с ходу я вам не скажу, почему был такой результат. Просто так получилось. И, конечно, мы недовольны этим.

Мухин выступает за ЦСКА с 2021 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей за московскую команду во всех турнирах и отметился 3 результативными передачами.

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков.

Источник: https://iz.ru/1452154/aleksei-fomin/ia-dazhe-ne-smotriu-gde-tam-zenit
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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