Сегодня, 13:30

Кисляк: «Матч со «Спартаком» — особенный»

Константин Белов
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о том, как проходит подготовка к матчу со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ.

— Да, матч со «Спартаком» — особенный, — сказал Кисляк журналистам на открытой тренировке. — Подготовка идет, как обычно, как к любому матчу. Стараемся абстрагироваться и готовиться к игре. Еще несколько дней до игры, пока ничего особо не говорили. За день-два до матча начнем в теории готовиться именно к «Спартаку». Пока работаем в штатном режиме. Что касается прошлой игры, то, наверное, не ждешь такого [преимущества в первом тайме] в дерби, но мы вышли заряженными. Получилось забить три быстрых мяча, возможно, связано с тем, что «Спартак» провалил начало, может быть, не настроился. Не знаю. Но мы выходим на каждый матч с одинаковым настроем, постараемся набрать три очка.

— Насколько это важный матч?

— Как-то с детства пошло, что матч ЦСКА — «Спартак» — самое главное дерби страны. Я много раз был на дерби, смотрел по телевизору много раз. Поэтому, наверное, это тот матч, который объединяет всех болельщиков футбола в России. Его смотрят не только фанаты ЦСКА и «Спартака», но и вся футбольная Россия, которая следит за футболом. И даже те, кто не следит за ним.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября на «Лукойл Арене». Начало матча — в 16.45 по московскому времени.

2

  • vvi432

    Успеха и победы армейцам

    18.11.2025

  • Serg D

    Эт точно! Раньше было: Эй Семак (Вагнер Лав, Думбия...)! Теперь пора: " Эй Кисляк давай забей 3 мяча в ворот свиней....!"

    18.11.2025

    Матвей Кисляк
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
