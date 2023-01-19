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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в товарищеском матче.
— Это был хороший матч. Вторая игра в нашей предсезонной подготовке. Достаточно неплохо, много хорошего было в игре. Но много что нужно улучшить, много над чем нужно поработать. Нужно двигаться вперед.
— Что за стычка возникла во время матча?
— Это футбольные эпизоды. С Хорхе не говорил. Не понимаю, из-за чего все произошло. Мне кажется, не стоит предавать значения этому. Чисто футбольные вещи, которые случаются и проходят.
Во втором тайме произошла потасовка между игроками обеих команд. В результате с поля были удалены полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль и хавбек «Оренбурга» Кирилл Капленко.
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