Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:21

Медина — о матче с «Локомотивом»: «Хотим победить и сделаем все ради наших красно-синих цветов»

Мария Гусева
Telegram Новости

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал о подготовке к матчу 15-го тура РПЛ против «Локомотива».

«В конце недели у нас будет важный матч. Дерби с «Локомотивом». Нам очень нужны эти три очка. Команда давно не побеждает, нам необходимо собраться и одержать победу в матче с «Локо». Это будет отправной точкой в нашей серии побед. Хотел бы обратиться к нашим болельщикам. Вы можете быть спокойны. Мы оставим на поле все силы, выложимся на максимум и обеспечим эту победу. Это важно как для вас, так и для нас. Мы очень хотим победить и сделаем все ради наших красно-синих цветов», — цитирует пресс-служба клуба Медину.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ (12 очков). Армейцы располагаются на 3-й строчке (26 очков).

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет завтра, 29 октября, и начнется в 19:00 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Павлюченко завершил карьеру. Вспоминаем лучшие голы и матчи форварда
«Головин — это катастрофа!» Что пишут во Франции про российского футболиста
На дом Нэнси Пелоси совершено нападение
Актера Павла Устинова призвали в рамках частичной мобилизации
Матвиенко указала на законное право россиян уезжать и возвращаться в страну
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
«Оренбург» — «Факел»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Мацуев считает, что «Торпедо» выйдет на матч со «Спартаком», как на последний бой
Гришин: «В психологическом плане ЦСКА чувствует себя лучше, чем «Локомотив»
«Для меня Гинер — пример отношения к тренерам». Романцев — о дерби, Соболеве и «Зените»
Булыкин ждет жаркого матча от «Локомотива» и ЦСКА
Булатов заявил, что при Абаскале «Спартак» демонстрирует футбол, который влюбил в себя миллионы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Аталанте» прокомментировали слухи об интересе к Захаряну