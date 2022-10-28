Медина — о матче с «Локомотивом»: «Хотим победить и сделаем все ради наших красно-синих цветов»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал о подготовке к матчу 15-го тура РПЛ против «Локомотива».

«В конце недели у нас будет важный матч. Дерби с «Локомотивом». Нам очень нужны эти три очка. Команда давно не побеждает, нам необходимо собраться и одержать победу в матче с «Локо». Это будет отправной точкой в нашей серии побед. Хотел бы обратиться к нашим болельщикам. Вы можете быть спокойны. Мы оставим на поле все силы, выложимся на максимум и обеспечим эту победу. Это важно как для вас, так и для нас. Мы очень хотим победить и сделаем все ради наших красно-синих цветов», — цитирует пресс-служба клуба Медину.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ (12 очков). Армейцы располагаются на 3-й строчке (26 очков).

Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет завтра, 29 октября, и начнется в 19:00 (мск).