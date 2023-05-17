Полузащитник ЦСКА Мендес назвал Федотова лучшим российским тренером

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес в комментарии для «СЭ» назвал лучшего российского тренера.

По мнению футболиста, таковым является главный тренер армейцев Владимир Федотов.

«Федотов — лучший российский тренер? Да. Считаю, что у команды сейчас все хорошо, все получается. У нас много отличных игроков с потенциалом. Мы довольны текущей ситуацией. Будем работать, чтобы улучшить результаты в дальнейшем», — сказал Мендес «СЭ».

Ранее Мендес заявил, что чувствует себя счастливым в России.

23-летний чилиец перешел в ЦСКА в июле 2022 года. Хавбек сделал 1 голевой пас в 34 матчах за армейцев во всех турнирах.