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Сегодня, 16:29

Мендес: «Матч с «Зенитом» станет для ЦСКА настоящей проверкой»

Мария Гусева
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Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ против «Зенита».

«Если говорить о реальности, то петербуржцы по очкам гораздо выше нас, — цитирует пресс-служба клуба Мендеса. — Но в футболе все возможно. Если мы будем сохранять стабильность, то нам по силам догнать кого угодно. Матч с ними станет для нас настоящей проверкой и покажет, где находится наш максимум. Каждому игроку придется продемонстрировать все свои лучшие качества для победы. Считаю, что нам по силам выиграть».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. ЦСКА занимает 5-е место — 32 очка.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет в воскресенье, 19 марта. Начало встречи — 19.30 мск.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/viktor-felipe-mendes-match-s-zenitom-stanet-dlya-nas-nastoyashchey-proverkoy/
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