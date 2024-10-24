Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

Пьянич: «Приношу извинения, если мои слова о России кого-то задели»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент
Миралем Пьянич (справа).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» принес извинения за слова об отказе играть против сборной России.

— Ты говоришь, что не имел в виду ничего плохого, но посыл не играть с Россией многие восприняли остро. Роман Бабаев даже говорил, что ты готов извиниться.

— Если кто-то воспринял те слова неправильно, я приношу извинения. Я не тот человек, который скажет одно, а потом будет все опровергать. Отвечаю за сказанное. На тот момент я не знал, какая была ситуация в России. По сути, мы были первой европейской сборной, которая должна была сыграть с Россией.

Опять же, если кто-то неправильно понял мои слова или кого-то они задели, конечно, я приношу свои извинения. Но я затронул лишь тему безопасности и отсутствия информации о текущей ситуации, — сказал Пьянич «СЭ».

В сентябре 2022 года в интервью DAZN Пьянич рассказал об отказе сборной Боснии и Герцеговины играть против России в товарищеском матче после аналогичных решений других национальных команд. Футболист заявил следующее: «С Россией нет смысла играть. Весь мир страдает от этой ситуации, и мы должны сыграть с ними первыми? Давайте не будем производить плохое впечатление».

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Миралем Пьянич. Миралем Пьянич: «Надеюсь, ФИФА уже завтра вернет Россию. Мы боялись ехать сюда, но теперь я вижу реальную картину»
Миралем Пьянич
Футбол
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Politicо сообщило о семи выступающих против вступления Украины в НАТО членах альянса
ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
В РФС заявили об успешности переговоров с УЕФА о возвращении России на турниры
Миралем Пьянич надеется, что ФИФА скоро вернет Россию на международные турниры
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Хождение по мукам. Тяжелая история франшизы «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны»
Материалы сюжета РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Пьянич призвал ФИФА вернуть Россию в международные турниры
Миралем Пьянич: «Надеюсь, ФИФА уже завтра вернет Россию. Мы боялись ехать сюда, но теперь я вижу реальную картину»
Рахимов — о слухах про свою отставку из «Рубина»: «Знаю об этих разговорах. Меня не удивляет»
Силкин считает, что «Динамо» не будет бороться за чемпионство в этом сезоне
Защитник Ориньо — о турнирном положении «Химок» в РПЛ: «Мы достойны большего»
Vprognoze: Виллиан Жозе может покинуть «Спартак» зимой
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Пьянич выступил за проведение матча между Боснией и Россией
Аршавин: «Уверен, на матч сборной с легионерами РПЛ придет полный стадион»
В Афганистане считают возможным провести футбольный матч против сборной России
Колосков — о матче России с Брунеем: «Соперник подбирается по принципу «не с кем захотим, а кто согласится»
В РФС рассказали о сумме расходов на приглашение сборных в Россию
Митрофанов объяснил, почему не состоялся матч с Пакистаном: «Они не смогли разобраться во внутренних вопросах»
Сегодня
Вчера
Неделя