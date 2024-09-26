Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:16

Пьянич о диалоге с Николичем: «Согласен с его видением. Нас ждут великие дела»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о диалоге с главным тренером армейского клуба Марко Николичем перед подписание контракта с российским клубом.

«Пару дней назад у нас с главным тренером Марко Николичем состоялся очень большой разговор о клубе. Его видение ЦСКА очень амбициозное. Когда я играю в футбол, мои амбиции также всегда высоки. Для меня его цели и амбиции были крайне важны, и они прояснились именно во время нашего диалога. Думаю, вместе нас ждут великие дела. Я согласен с видением Марко: с тем, как он хочет использовать меня на поле и с тем, что я могу дать команде. Я опытный игрок, но обычный парень в раздевалке, который готов что-то подсказывать товарищам по команде. Мои амбиции — всегда стараться вместе побеждать. С первого до последнего дня в клубе я буду биться изо всех сил, чтобы помочь клубу завоевать трофеи», — цитирует хавбека пресс-служба клуба.

Миралем Пьянич. ЦСКА удивил приглашением Пьянича. Такого дорогого футболиста в РПЛ еще не было

Соглашение с 34-летним боснийцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

Источник: ФК ЦСКА
Миралем Пьянич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Бывшая участница «Дома-2» показала фото ребенка от Промеса
Снизил зарплату ради армейцев и попал в немилость депутатов Госдумы. Что нужно знать о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Константин Хабенский вернется к роли следователя Родиона Меглина в «Методе 3»
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Безбородов назначен на матч «Локомотив» — «Спартак» в 10-м туре РПЛ
Миланов: «Желаю Николичу выиграть с ЦСКА Кубок России»
Даниил Чалов: «Как переубедить тех, кто не верит в депрессию? В этом точно нет смысла»
«Оренбург» — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Караваев — о матче с «Краснодаром»: «Будет игра за первое место, с нетерпением ее ждем»
Семак рассказал, сыграет ли Глушенков в матче с «Краснодаром»
Сегодня
Вчера
Неделя