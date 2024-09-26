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Сегодня, 18:39

Пьянич: «Последние два месяца я работал с частным тренером, так что я в хорошей форме»

Руслан Минаев
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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич прокомментировал уровень своей физической формы.

«Что касается моей физической формы, то последние два месяца я работал с частным тренером по физподготовке, так что я в хорошей форме. Конечно, очень жду возвращения на поле, потому что скучал по футболу», — цитирует хавбека пресс-служба армейцев.

Соглашение с 34-летним боснийцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

Миралем Пьянич. ЦСКА удивил приглашением Пьянича. Такого дорогого футболиста в РПЛ еще не было

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года.

Миралем Пьянич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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