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4 февраля, 22:34

Пьянич: «У ЦСКА новая схема. Мы стараемся совершенствовать игру»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич после матча с «Зенитом» в Winline Зимнем Кубке РПЛ (2:2, пенальти 1:4) рассказал о своей нынешней форме.

— В какой ты форме?

— Ноги немного тяжелые, но это нормально. Мы хорошо работаем. Думаю, мы показали хороший футбол. В каких-то моментах могли быть лучше. Но это была хорошая игра. К сожалению, «Зенит» забил на последних секундах, так что мы проиграли. Но мы на правильном пути. Хорошо работаем. Плюс у нас новая схема. Мы стараемся совершенствовать игру.

— Ты пропустил летние сборы, как себя чувствуешь сейчас, насколько хорош ты будешь в весенней части сезона?

— Да, у меня не было настоящей предсезонки. Я приехал в сентябре и пытался адаптироваться как можно быстрее. Этот предсезонный сбор будет для меня очень важным. Постараюсь сделать все, чтобы хорошо выступить весной и помочь клубу добиться успеха.

У нас были хорошие игры в первой части сезона, были и плохие. Но команда упорно работает. Некоторым молодым ребятам нужно еще набраться опыта. Конечно, у нас могло быть немного больше очков, но мы будем стараться хорошо выступить во второй части сезона.

— Как тебе в Абу-Даби? Ты даже играл на этом стадионе.

— Конечно, пару раз играл. Здесь тоже мой дом, моя семья живет тут. Всегда рад возвращаться сюда. У нас все условия, чтобы хорошо провести предсезонные сборы.

В этом сезоне 34-летний Пьянич провел 11 матчей за ЦСКА во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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