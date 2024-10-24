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Сегодня, 10:30

Пьянич: «Москва — это красивый, чистый и, самое главное, безопасный мегаполис»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» поделился мнением о Москве.

— Как тебе Москва? Уже выбрал, где будешь жить?

— Пока нет, я в процессе поиска жилья. Исследую Москву, это по-настоящему прекрасный город. Честно признаюсь, я удивлен.

Как уже сказал, играл здесь дважды: против ЦСКА и «Локомотива». Но никогда не был в Москве в качестве туриста. Так что пока не очень хорошо знаю город. При этом мои друзья всегда отлично отзывались о Москве. Это красивый, чистый и, самое главное, безопасный мегаполис. Так что сейчас я наслаждаюсь жизнью здесь, а также возможностью играть в футбол.

— Некоторые иностранцы говорят: да у вас тут медведи по улицам ходят. С чем у тебя ассоциировалась Россия?

— Я так точно не думал. Россия для меня всегда была большой страной. Я знал московские клубы и «Зенит». Вообще, в РПЛ всегда играли отличные футболисты.

Каждый раз, когда я приезжал сюда, все проходило здорово. Но мы постоянно играли в холодное время года! Это было единственным, скажем так, минусом, — сказал Пьянич «СЭ».

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

Полностью интервью Миралема Пьянича читайте на сайте «СЭ»

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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