Пьянич — об инвестициях в недвижимость: «У меня 50 апартаментов и 10 домов»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» рассказал о своих инвестициях.

— Ты много тратишь? Роскошные дома, одежда, спорткары — это про тебя?

— Смотрите, я начал профессиональную карьеру в 17 лет и с этого же момента стал инвестировать. Мне нравится заниматься недвижимостью. Я покупаю дома, апартаменты и так далее. У меня есть имущество по всему миру. Это действительно важно, потому что профессиональная карьера очень коротка.

Конечно, каждому хочется жить роскошно: купить красивую машину или что-то в этом духе. Но могу сказать, особенно молодым ребятам, что карьера футболиста быстро подходит к концу. Поэтому нужно понимать, на что ты тратишь средства. Нам, футболистам, повезло много зарабатывать. Но если ты не заботишься о накоплениях, то после завершения карьеры можно остаться ни с чем. Есть много таких примеров. Так что я рано начал инвестировать. Можно сказать, это мое увлечение. Этим я могу заниматься и после окончания карьеры.

— Сколько всего у тебя объектов недвижимости?

— Где-то 40-50 апартаментов и 10 домов.

— Вау!

— Опять же, я занимался этим на протяжении всей профессиональной карьеры. Так что я рад, что после завершения смогу позаботиться о родителях, братьях, сестрах и людях из моего окружения.

Обожаю инвестировать, чтобы получать прибыль и помогать семье. Но все это стало возможным только благодаря моим родителям. Они воспитали меня и помогали на начальном этапе. Мне с ними повезло, — сказал Пьянич «СЭ».

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

Полностью интервью Миралема Пьянича читайте на сайте «СЭ»