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РПЛ

Сегодня, 22:43

Полузащитник ЦСКА Мухин не может вылететь в Германию на операцию на колене из-за проблем с визой

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Максим Мухин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы над «Краснодаром» в 13-туре РПЛ (1:0) сообщил, что полузащитник Максим Мухин не может вылететь в Германию из-за проблем с визой.

Футболисту необходима операция после разрыва крестообразной связки колена. 21-летний россиянин получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).

«В Германию Мухин пока не отправляется. Ждем получения визы, по каким-то непонятным причинам произошла отсрочка в ее получении в эти нелегкие времена. Потерять его на длительное время... Календарь интенсивный, а людей у нас не так много. Любая потеря очень неприятна. Как показывает практика, травма отбрасывает футболиста на большое время — это больше полгода», — сказал Федотов на пресс-конференции.

В сезоне-2023/24 Мухин забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

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