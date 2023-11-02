Полузащитник ЦСКА Мухин получил визу для вылета на операцию в Европе

Сегодня, 21:09
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что полузащитник Максим Мухин получил визу для проведения операции в Европе.
Ранее агент игрока заявил, что операция может пройти не в Германии из-за проблем с визой.
«Итальянская виза получена, послезавтра Максим вылетит на операцию», — передает корреспондент «СЭ» Сергей Жуков слова Брейдо.
Главный тренер армейцев Владимир Федотов выразил надежду на то, что 21-летний россиянин как можно быстрее вернется в строй.
«Надеюсь, что все пройдет благополучно и Макс приступит к реабилитации», — сказал Федотов.
22 октября стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки.
В текущем сезоне футболист провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.