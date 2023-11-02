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Сегодня, 21:09

Полузащитник ЦСКА Мухин получил визу для вылета на операцию в Европе

Российский полузащитник ЦСКА получил визу для операции в Европе
Максим Мухин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что полузащитник Максим Мухин получил визу для проведения операции в Европе.

Ранее агент игрока заявил, что операция может пройти не в Германии из-за проблем с визой.

«Итальянская виза получена, послезавтра Максим вылетит на операцию», — передает корреспондент «СЭ» Сергей Жуков слова Брейдо.

Главный тренер армейцев Владимир Федотов выразил надежду на то, что 21-летний россиянин как можно быстрее вернется в строй.

«Надеюсь, что все пройдет благополучно и Макс приступит к реабилитации», — сказал Федотов.

22 октября стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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