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Сегодня, 16:50

Полузащитник ЦСКА Мухин завтра вернется в Москву из Италии после операции на колене

Константин Белов
Корреспондент
Максим Мухин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал «СЭ», когда полузащитник Максим Мухин вернется в Россию из Италии после операции на колене.

6 ноября ЦСКА сообщил в социальных сетях, что Мухин перенес операцию, связанную с разрывом передней крестообразной связки.

«Максим Мухин прилетит в Москву из Италии уже завтра. Также он посетит матч против «Динамо», который состоится в эту субботу», — сказал Брейдо «СЭ».

22 октября стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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