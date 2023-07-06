Полузащитник ЦСКА Мухин заявил, что не хочет уходить в аренду

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин сообщил, что не хочет покидать армейский клуб. Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» проявило интерес к Мухину.

«Конечно, я не хочу уходить, — цитирует matchtv.ru Мухина. — Буду работать и доказывать, больше думать о своей игре, прибавлять, отдавать все силы. Если поставить цель, обязательно ее добьешься. Пока иностранную аренду тоже не рассматривали. Надо сначала что-то показать в России».

21-летний опорный полузащитник в сезоне-2022/23 сыграл за ЦСКА 24 матча, забил 1 гол, отдал 3 голевые передачи. На его счету 5 игр за сборную России.

Контракт Мухина с ЦСКА действует до конца июня 2026 года.