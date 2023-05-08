Полузащитник ЦСКА Мухин: «Из всей команды против Карраскаля тяжелее всего обороняться на тренировках»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался о попадании Хорхе Карраскаля в рейтинг лучших дриблеров мира.

«Мы как узнали об этом, удивились. Конечно, поздравили Хорхе. Из всей команды против Карраскаля тяжелее всего обороняться на тренировках — техничный, очень резкий. Непонятно, что от него ждать», — приводит «РБ Спорт» слова Мухина.

Ранее Международный центр спортивных исследований назвал колумбийского полузащитника лучшим дриблером среди игроков старше 23 лет.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 23 матча за ЦСКА в РПЛ, отметился 6 голами и 5 результативными передачами. В 2022 году московский клуб выкупил контракт Карраскаля у «Ривер Плейт». Действующее соглашение колумбийца с армейцами рассчитано до 2026 года.