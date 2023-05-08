КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:37

Полузащитник ЦСКА Мухин: «Из всей команды против Карраскаля тяжелее всего обороняться на тренировках»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался о попадании Хорхе Карраскаля в рейтинг лучших дриблеров мира.

«Мы как узнали об этом, удивились. Конечно, поздравили Хорхе. Из всей команды против Карраскаля тяжелее всего обороняться на тренировках — техничный, очень резкий. Непонятно, что от него ждать», — приводит «РБ Спорт» слова Мухина.

Ранее Международный центр спортивных исследований назвал колумбийского полузащитника лучшим дриблером среди игроков старше 23 лет.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 23 матча за ЦСКА в РПЛ, отметился 6 голами и 5 результативными передачами. В 2022 году московский клуб выкупил контракт Карраскаля у «Ривер Плейт». Действующее соглашение колумбийца с армейцами рассчитано до 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-muhin-protiv-karraskalya-tyazhelee-vsego-oboronyat-sya-na-trenirovkah-ochen-rezkij/
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Байден распорядился приспустить флаги в связи с инцидентом в Техасе
Telegraph узнала о причинах пересмотра Киевом планов по контрнаступлению
Сослуживец погибшего водителя Прилепина рассказал о причинах покушения
Умер актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: золотой матч «Зенит» — «Спартак» и другие игры
Гаджиев рассказал, что необходимо для обострения борьбы с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ
Батчи — о встрече с Путиным: «Кто знает, может быть, получится когда-то»
Экс-футболист сборной России Радченко: «Семак навечно вписал свое имя в историю «Зенита»
Колосков высказался на тему судейских ошибок в пользу «Зенита»
Бышовец: «Ошибка Селихова свидетельствует о нестабильности его психологии»
Семин считает пятое подряд чемпионство «Зенита» в РПЛ проблемой других команд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболев — о поведении Малкома и Клаудиньо: «Они жесткие провокаторы, но этого никто не видит или не хочет видеть»

Семшов считает, что с «Зенитом» в чемпионате России можно конкурировать при уменьшении числа легионеров