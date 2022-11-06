Сегодня, 11:42
Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков прокомментировал для «СЭ» поражение армейцев от «Нижнего Новгорода» (0:1) в 16-м туре РПЛ.
— Вы больше всех из молодых ребят получаете игровую практику. Как оцениваете свою роль в команде?
— Хорошо оцениваю.
— С матче не получилось создавать много моментов. С чем это связано?
— Не хватило последнего паса, ударов не хватило.
— «Нижний Новгород» удивил?
— Нет, это боеспособная команда, которая всегда навязывает борьбу. Они сражаются на каждом участке поля за мяч.
— Насколько обидно проигрывать, когда соперник нанес один удар за игру?
— Очень обидно проигрывать в таких матчах.
— Не кажется, что ЦСКА теряет хватку, потому что упускает очки с теми соперниками, которых должны выигрывать?
— Очень обидно проигрывать и терять очки в домашних матчах всегда.
— На что ЦСКА может претендовать в этом сезоне?
— Мы двигаемся от матча к матчу. Стараемся побеждать в каждом матче. Можем ли побороться за первое место? Да. Для нас не важно, какой соперник — «Зенит», «Спартак» или «Динамо». Мы готовимся к каждой игре вне зависимости от соперника.
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