Полузащитник ЦСКА Носков прокомментировал свой дебют за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Егор Носков прокомментировал свой дебют за основную команду армейцев в матче 18-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2).

— Спасибо большое за поздравления, рад дебютировать за ЦСКА, — сказал Носков. — Игра тяжелая, на непростом, мягком поле. Был ряд моментов, где мог лучше сыграть. Где-то на эмоциях сыграл не так, как хотелось бы. Повлиял на результат отмененный гол, мы не должны были надламываться. Видео было, что «Сочи» перехватил инициативу, поймав нас на контратаках. Команда поздравила с дебютом. Одноклубники сказали, что все лучшее впереди. Заглядывая в будущее, я буду вспоминать этот день с улыбкой, но сегодня это двоякое ощущение.

— Как оцените свою игру?

— В первом тайме нужно было смелее играть, больше в атаку, рисковать, не бояться. Во втором тайме стало получаться. Недоволен своими подачами в штрафную. На это есть свои причины, но это отговорки. «Сочи» — непростая команда. У них новых тренер, который ставит свою игру. Стоит отметить игру сочинцев.

— Федотов знает хорошо «Сочи». Что он говорил на теории?

— Если мы играем так, как говорит тренер, то мы должны побеждать. Но получилось не все в силу технического исполнения.

19-летний Носков вышел на матч с «Сочи» в стартовом составе и провел на поле всю игру.