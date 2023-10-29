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Сегодня, 22:56

Обляков: «Все были в шоке от травмы, которую получил Мухин»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос, как команда поддержала хавбека армейцев Максима Мухина, получившего травму в матче против «Рубина» (0:0) в 12-м туре РПЛ.

«Конечно, поддержали Максима! Обидно. Он набрал такую форму, вызывается в сборную, играет на многих позициях. Это потеря для нас. Все были в шоке от травмы, которую он получил», — сказал Обляков.

22 октября стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Футболист должен отправиться в Германию на операцию. 29 октября главный тренер армейцев Владимир Федотов сообщил, что игрок все еще не вылетел в клинику из-за проблем с визой.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.

Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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