Обляков: «Все были в шоке от травмы, которую получил Мухин»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос, как команда поддержала хавбека армейцев Максима Мухина, получившего травму в матче против «Рубина» (0:0) в 12-м туре РПЛ.

«Конечно, поддержали Максима! Обидно. Он набрал такую форму, вызывается в сборную, играет на многих позициях. Это потеря для нас. Все были в шоке от травмы, которую он получил», — сказал Обляков.

22 октября стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Футболист должен отправиться в Германию на операцию. 29 октября главный тренер армейцев Владимир Федотов сообщил, что игрок все еще не вылетел в клинику из-за проблем с визой.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.