Сегодня, 21:19
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков удивлен судейством в первом тайме матча армейцев против «Ахмата».
Хавбек пропускает встречу из-за травмы.
«Что происходит?» — написал у себя в Telegram-канале футболист.
В первой половине встречи было пробито четыре пенальти — по два в ворота каждой из команд.
В конце первого тайма был назначен второй 11-метровый в ворота красно-синих, который назначили за фол защитника Милана Гайича на форварде грозненцев Иване Олейникове. Олейников пробил сам, но его удар отразил Игорь Акинфеев. После этого в эпизод вмешался ВАР, главный судья Владислав Безбородов изменил свое решение и удалил Милана Гайича, а также позволил «Ахмату» перебить пенальти.
Во второй раз к мячу подошел Мохамед Конате, который исполнил 11-метровый точно.