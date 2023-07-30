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Сегодня, 21:19

Обляков о судействе в первом тайме матча «Ахмат» — ЦСКА: «Что происходит?»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков удивлен судейством в первом тайме матча армейцев против «Ахмата».

Хавбек пропускает встречу из-за травмы.

«Что происходит?» — написал у себя в Telegram-канале футболист.

В первой половине встречи было пробито четыре пенальти — по два в ворота каждой из команд.

В конце первого тайма был назначен второй 11-метровый в ворота красно-синих, который назначили за фол защитника Милана Гайича на форварде грозненцев Иване Олейникове. Олейников пробил сам, но его удар отразил Игорь Акинфеев. После этого в эпизод вмешался ВАР, главный судья Владислав Безбородов изменил свое решение и удалил Милана Гайича, а также позволил «Ахмату» перебить пенальти.

Во второй раз к мячу подошел Мохамед Конате, который исполнил 11-метровый точно.

&laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Ахмат» — ЦСКА: четыре пенальти и два удаления за тайм! Онлайн трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

Иван Обляков
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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