Обляков о судействе в первом тайме матча «Ахмат» — ЦСКА: «Что происходит?»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков удивлен судейством в первом тайме матча армейцев против «Ахмата».

Хавбек пропускает встречу из-за травмы.

«Что происходит?» — написал у себя в Telegram-канале футболист.

В первой половине встречи было пробито четыре пенальти — по два в ворота каждой из команд.

В конце первого тайма был назначен второй 11-метровый в ворота красно-синих, который назначили за фол защитника Милана Гайича на форварде грозненцев Иване Олейникове. Олейников пробил сам, но его удар отразил Игорь Акинфеев. После этого в эпизод вмешался ВАР, главный судья Владислав Безбородов изменил свое решение и удалил Милана Гайича, а также позволил «Ахмату» перебить пенальти.

Во второй раз к мячу подошел Мохамед Конате, который исполнил 11-метровый точно.