Полузащитник ЦСКА Зделар: «По качеству футбола дерби в России на голову выше»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил уровень игры в чемпионате России.

— Можно ли сравнить дерби между «Спартаком» и ЦСКА и «Партизаном» с «Црвеной» по эмоциональности?

— По качеству футбола дерби в России на голову выше. Но в эмоциональности есть разница. Самое дерби будет более эмоциональным в будущем, сейчас нет фанатов на трибунах по известным причинам. Но в будущем...

— Какие итоги первого круга можно подвести для ЦСКА?

— Мы могли сыграть лучше, были матчи, где мы должны были добывать больше очков. Уже начался второй круг, я надеюсь, что мы покажем еще более качественный футбол.

— Есть такое впечатление, что команда никого потеряла уверенность. Как ее вернуть?

— После двух ничьих в дерби и «Оренбурга» естественно уверенность бы себе немного падает. Но единственный вариант вернуться на победный путь — победы.

— Видели, как вчера оступился «Зенит». Есть ли уверенность, что с ним можно бороться?

— Это тяжелый чемпионат. У «Зенита» до этого не было поражений в принципе. Но они потеряли очки, поэтому мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы вернуться на первое место.