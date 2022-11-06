Полузащитник ЦСКА Зделар: «По качеству футбола дерби в России на голову выше»

Сегодня, 17:15
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил уровень игры в чемпионате России.
— Можно ли сравнить дерби между «Спартаком» и ЦСКА и «Партизаном» с «Црвеной» по эмоциональности?
— По качеству футбола дерби в России на голову выше. Но в эмоциональности есть разница. Самое дерби будет более эмоциональным в будущем, сейчас нет фанатов на трибунах по известным причинам. Но в будущем...
— Какие итоги первого круга можно подвести для ЦСКА?
— Мы могли сыграть лучше, были матчи, где мы должны были добывать больше очков. Уже начался второй круг, я надеюсь, что мы покажем еще более качественный футбол.
— Есть такое впечатление, что команда никого потеряла уверенность. Как ее вернуть?
— После двух ничьих в дерби и «Оренбурга» естественно уверенность бы себе немного падает. Но единственный вариант вернуться на победный путь — победы.
— Видели, как вчера оступился «Зенит». Есть ли уверенность, что с ним можно бороться?
— Это тяжелый чемпионат. У «Зенита» до этого не было поражений в принципе. Но они потеряли очки, поэтому мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы вернуться на первое место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования