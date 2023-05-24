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РПЛ

Сегодня, 18:06

Зделар оштрафован на 50 тысяч рублей за нецензурное обращение к арбитру после матча со «Спартаком»

Константин Белов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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КДК РФС оштрафовал полузащитника ЦСКА Сашу Зделара на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение после матча со «Спартаком» в 28-м туре РПЛ.

Хавбек армейцев нецензурно выразился в адрес арбитра.

«Судья Чельцов сказал, что в свой адрес никаких оскорблений не слышал. То, что говорил Зделар, он не понял, поскольку было шумно. Однако на видео, которое было в нашем распоряжении, мы услышали слова Зделара. За неспортивное поведение оштрафовать на 50 тысяч рублей», — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

После этого матча ЦСКА остался на втором месте в таблице РПЛ с 54 очка, «Спартак» поднялся на третью позицию (53 очка).

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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