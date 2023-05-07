Зделар: «Поборемся за чемпионство с «Зенитом» в следующем сезоне»

Сегодня, 19:47
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.
— Самое важное на данный момент это победа. Мы на втором месте, это круто. Мы должны продолжать играть так, как сегодня.
Смотрел матч «Зенита» со «Спартаком» в раздевалке. «Зенит» доказывал весь сезон то, что он достоин чемпионства. Посмотрим, поборемся в следующем сезоне.
— Федотов — лучший тренер апреля, Обляков — лучший игрок. Что произошло с командой?
— Очень много игроков пришли в команду летом, мы должны были к ним адаптироваться. Нам надо просто продолжать играть так, как играем.