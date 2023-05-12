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РПЛ

Сегодня, 18:45

Зделар — о приоритетности РПЛ и Кубка России: «Самая важная игра — это всегда следующая»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар ответил на вопрос «СЭ», какой турнир для армейцев сейчас в приоритете.

«Мы идем от игры к игре. Следующая с «Торпедо», а потом еще три тура и финал Кубка. Самая важная игра — это всегда следующая», — сказал Зделар «СЭ».

По итогам 26 туров ЦСКА идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 51 очко.

Также московская команда вышла а Суперфинал FONBET Кубка России, где встретится с победителем противостояния «Краснодар» — «Урал». Суперфинал турнира пройдет 11 июня.

ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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