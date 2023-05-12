Сегодня, 18:45
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар ответил на вопрос «СЭ», какой турнир для армейцев сейчас в приоритете.
«Мы идем от игры к игре. Следующая с «Торпедо», а потом еще три тура и финал Кубка. Самая важная игра — это всегда следующая», — сказал Зделар «СЭ».
По итогам 26 туров ЦСКА идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 51 очко.
Также московская команда вышла а Суперфинал FONBET Кубка России, где встретится с победителем противостояния «Краснодар» — «Урал». Суперфинал турнира пройдет 11 июня.