Полузащитник ЦСКА Зделар надеется, что Чалов не покинет московский клуб

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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар надеется, что клуб не отпустит форварда Федора Чалова, которым интересуются зарубежные клубы.
«ЦСКА нужно любыми способами сохранить Чалова в клубе, потому что Федя один из лучших игроков РПЛ. Знаю, он любит нашу команду, надеюсь, что он задержится здесь как можно дольше, чтобы стать легендой красно-синих.
Чалов делал и продолжает делать много выдающегося для достижения всех целей в своей карьере, но лучший вариант для Федора — остаться в России. Здесь его любят, он должен найти общий язык с клубом и продолжать играть за ЦСКА», — цитирует Зделара Sport24.
25-летний россиянин в прошлом сезоне провел за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач. Контракт Чалова с московским клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.