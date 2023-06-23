Полузащитник ЦСКА Зделар надеется, что Чалов не покинет московский клуб

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар надеется, что клуб не отпустит форварда Федора Чалова, которым интересуются зарубежные клубы.

«ЦСКА нужно любыми способами сохранить Чалова в клубе, потому что Федя один из лучших игроков РПЛ. Знаю, он любит нашу команду, надеюсь, что он задержится здесь как можно дольше, чтобы стать легендой красно-синих.

Чалов делал и продолжает делать много выдающегося для достижения всех целей в своей карьере, но лучший вариант для Федора — остаться в России. Здесь его любят, он должен найти общий язык с клубом и продолжать играть за ЦСКА», — цитирует Зделара Sport24.