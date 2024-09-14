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Сегодня, 10:45

Полузащитник ЦСКА Зделар: «Для меня, как серба, самый принципиальный матч — против «Спартака»

Константин Белов
Корреспондент
Саша Зделар в матче против «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» ответил на вопрос, кто для него является самым принципиальным соперником в России

— Учитывая силу «Зенита», становятся встречи против него принципиальнее, чем, например, со «Спартаком»?

— Для меня, как серба, самый принципиальный матч — против «Спартака». Это главное противостояние в России. У нас в Сербии есть одно вечное дерби «Партизан» — «Црвена Звезда». Конечно, у ЦСКА также дерби против «Динамо», «Локомотива», но «Спартак» — самый принципиальный соперник и по накалу, и по эмоциям.

Зделар в этом сезоне провел 9 матчей и не отличился результативными действиями. ЦСКА после седьмого тура занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар

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