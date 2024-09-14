Полузащитник ЦСКА Зделар: «Для меня, как серба, самый принципиальный матч — против «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» ответил на вопрос, кто для него является самым принципиальным соперником в России

— Учитывая силу «Зенита», становятся встречи против него принципиальнее, чем, например, со «Спартаком»?

— Для меня, как серба, самый принципиальный матч — против «Спартака». Это главное противостояние в России. У нас в Сербии есть одно вечное дерби «Партизан» — «Црвена Звезда». Конечно, у ЦСКА также дерби против «Динамо», «Локомотива», но «Спартак» — самый принципиальный соперник и по накалу, и по эмоциям.

Зделар в этом сезоне провел 9 матчей и не отличился результативными действиями. ЦСКА после седьмого тура занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.