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Сегодня, 10:30

Полузащитник ЦСКА Зделар рассказал, что летом получал предложение от клуба с Ближнего Востока

Константин Белов
Корреспондент
Саша Зделар.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» рассказал, что летом получил предложение от клуба с Ближнего Востока.

— Летом была информация, что ты мог покинуть ЦСКА.

— Два месяца назад, действительно, было предложение от клуба с Ближнего Востока. Но сейчас это не важно. Я — игрок ЦСКА.

— Почему эта сделка не состоялась?

— Руководство ЦСКА рассчитывает на меня. Впереди еще десять месяцев контракта, хочу помочь родной команде. Посмотрим, что будет дальше, как сложится ситуация с продлением договора.

— За счет чего ЦСКА стал для тебя родным клубом?

— Чувствую себя, как дома, как в «Партизане». Я могу разговаривать на русском языке достаточно хорошо. И, конечно, все благодаря сотрудникам клуба, которые всегда готовы помочь, сделать все для меня, семьи и каждого игрока, чтобы не было никаких проблем.

Зделар в этом сезоне провел 9 матчей за клуб и не отличился результативными действиями.

Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

Саша Зделар. «Было бы честью стать капитаном ЦСКА после Акинфеева». Интервью Саши Зделара — о сборной, Николиче и Джоковиче

ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар

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