Полузащитник ЦСКА Зделар рассказал, что летом получал предложение от клуба с Ближнего Востока

Сегодня, 10:30
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» рассказал, что летом получил предложение от клуба с Ближнего Востока.
— Летом была информация, что ты мог покинуть ЦСКА.
— Два месяца назад, действительно, было предложение от клуба с Ближнего Востока. Но сейчас это не важно. Я — игрок ЦСКА.
— Почему эта сделка не состоялась?
— Руководство ЦСКА рассчитывает на меня. Впереди еще десять месяцев контракта, хочу помочь родной команде. Посмотрим, что будет дальше, как сложится ситуация с продлением договора.
— За счет чего ЦСКА стал для тебя родным клубом?
— Чувствую себя, как дома, как в «Партизане». Я могу разговаривать на русском языке достаточно хорошо. И, конечно, все благодаря сотрудникам клуба, которые всегда готовы помочь, сделать все для меня, семьи и каждого игрока, чтобы не было никаких проблем.
Зделар в этом сезоне провел 9 матчей за клуб и не отличился результативными действиями.
Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.