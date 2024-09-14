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Полузащитник ЦСКА Зделар: «Сейчас у меня две работы — футболист и отец, чувствую ответственность»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» рассказал, как изменилась его жизнь после рождения ребенка.

14 сентября 2023 года у 29-летнего полузащитника и его супруги Андреа родился сын.

— Как изменилась твоя жизнь после рождения ребенка?

— Изменилось все. Жизнь с ребенком и без него — это совершенно разные вещи. После тренировки я быстрее хочу попасть домой и поиграть с сыном. Раньше такого не было, больше думал о себе. Приоритеты сейчас поменялись.

— Федор Смолов рассказывал, что иногда спит в отдельной комнате, чтобы восстановиться. У тебя также?

— Есть отдельная комната, где спит маленький сын с женой, а есть комната, где сплю иногда только я один. У нас есть такой договор с женой на этот счет. Понимаю, что на данный момент у меня две работы — футболист и отец, чувствую на себе ответственность.

Зделар выступает за ЦСКА с лета 2022 года. 29-летний полузащитник в этом сезоне провел 9 матчей и не отличился результативными действиями.

Саша Зделар. «Было бы честью стать капитаном ЦСКА после Акинфеева». Интервью Саши Зделара — о сборной, Николиче и Джоковиче

ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар

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