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Сегодня, 09:15

Полузащитник ЦСКА Зделар считает хорошим старт команды в РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» оценил старт команды в текущем сезоне РПЛ.

«Мы играли хорошо. Очень жаль, что пропустили голы от «Краснодара» и «Локомотива» на последних минутах. Особенно в московском дерби. Мое мнение: на поле тогда была одна команда, мы потеряли три очка. У «Локомотива» был всего лишь один удар, который закончился голом. В Краснодаре было тяжеловато, шансы были пятьдесят на пятьдесят», — сказал Зделар «СЭ».

ЦСКА после седьмого тура занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

Саша Зделар. «Было бы честью стать капитаном ЦСКА после Акинфеева». Интервью Саши Зделара — о сборной, Николиче и Джоковиче

ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар

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