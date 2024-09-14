Полузащитник ЦСКА Зделар считает хорошим старт команды в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» оценил старт команды в текущем сезоне РПЛ.

«Мы играли хорошо. Очень жаль, что пропустили голы от «Краснодара» и «Локомотива» на последних минутах. Особенно в московском дерби. Мое мнение: на поле тогда была одна команда, мы потеряли три очка. У «Локомотива» был всего лишь один удар, который закончился голом. В Краснодаре было тяжеловато, шансы были пятьдесят на пятьдесят», — сказал Зделар «СЭ».

ЦСКА после седьмого тура занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.