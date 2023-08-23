Полузащитник ЦСКА Зделар заявил, что не боялся играть свадьбу в России

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал о причинах, по которым решил сыграть свадьбу в России.

«Так сложилось: я сделал своей любимой предложение, мы ждем малыша, поэтому город для свадьбы был очевиден — Москва. Не боялся ли играть свадьбу в России? Нет, абсолютно. Мне и моей семье комфортно в России», — цитирует Зделара Sport24.

28-летний серб выступает за ЦСКА с лета прошлого года. Он перешел в московский клуб из «Партизана».

В текущем сезоне Зделар провел 6 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до 2025 года.

После 5 туров ЦСКА с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.