Глушаков о переходе в «СКА-Ростов»: «Смысл мне тренироваться и быть без игровой практики, если в «Химках» полная заявка»

Полузащитник Денис Глушаков в интервью «СЭ» объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в медийной команде «СКА-Ростов».

«Глушаков не вечный, это футбол. Смысл мне тренироваться и быть без игровой практики, если у нас в команде полная заявка, футболистов очень много, игрокам не находится места в обойме. В «Химках-2» ребята молодые и амбициозные. Пусть они поиграют. Смысл мне залазить в их игровую концепцию, когда там осталось всего несколько игр. Спросил у руководства, могу ли я поиграл в Медиалиге в это время? Сказали: «Можешь, никаких проблем нет». Клуб дал разрешение, так что поиграю в «СКА-Ростов». Когда-то я был связан с этим клубом. Хорошее время, с легендами СКА поиграл, и у легендарных тренеров. Есть договоренность, что поиграю там, а дальше будет видно», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков выступает за подмосковную команду с лета этого года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей за команду, не отличившись результативными действиями.

В сентябре журналист Иван Карпов сообщил, что Глушакова вывели из основного состава «Химок» из-за его слов, сказанных в адрес главного тренера команды Франка Артиги.