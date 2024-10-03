Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

3 октября, 23:15

Глушаков о переходе в «СКА-Ростов»: «Смысл мне тренироваться и быть без игровой практики, если в «Химках» полная заявка»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник Денис Глушаков в интервью «СЭ» объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в медийной команде «СКА-Ростов».

«Глушаков не вечный, это футбол. Смысл мне тренироваться и быть без игровой практики, если у нас в команде полная заявка, футболистов очень много, игрокам не находится места в обойме. В «Химках-2» ребята молодые и амбициозные. Пусть они поиграют. Смысл мне залазить в их игровую концепцию, когда там осталось всего несколько игр. Спросил у руководства, могу ли я поиграл в Медиалиге в это время? Сказали: «Можешь, никаких проблем нет». Клуб дал разрешение, так что поиграю в «СКА-Ростов». Когда-то я был связан с этим клубом. Хорошее время, с легендами СКА поиграл, и у легендарных тренеров. Есть договоренность, что поиграю там, а дальше будет видно», — сказал Глушаков «СЭ».

Денис Глушаков. «Судя по общению с президентом, остаюсь в структуре «Химок». Примем решение, какая будет должность». Глушаков объяснил переход в «СКА-Ростов»

Глушаков выступает за подмосковную команду с лета этого года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей за команду, не отличившись результативными действиями.

В сентябре журналист Иван Карпов сообщил, что Глушакова вывели из основного состава «Химок» из-за его слов, сказанных в адрес главного тренера команды Франка Артиги.

Денис Глушаков
ФК Химки

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Биография Илии Топурии: жизнь и карьера чемпиона UFC
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Материалы сюжета РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Битва в тренерской: Мусаев, Галактионов, Семак — и при чем тут Биджиев. Колонка Казакова
Пьянич готовится к дерби с «Динамо». Вдохновленный чудом Виллиана Жозе «Спартак» примет разозленного Карпина. Красота, а не интрига!
«Спартак» победит «Ростов», а «Динамо» не проиграет ЦСКА. Прогнозы на 11-й тур РПЛ
Глушаков: «С Артигой у меня никакого конфликта нет, не было и быть не могло»
Глушаков: «Судя по общению с президентом, я остаюсь в структуре «Химок». Решим, какая должность»
Агент Магкеева: «Будем верить, что травмы позади и он будет прибавлять с каждым матчем»
Сегодня
Вчера
Неделя