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Сегодня, 17:17

Глушаков: «Пришло время двигаться вперед, покидаю «Химки» с теплыми чувствами»

Денис Глушаков попрощался с «Химками»
Мария Гусева
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник Денис Глушаков попрощался с «Химками». Вчера, 9 января футболист объявил об уходе из подмосковного клуба.

«Пришло время двигаться вперед, покидаю «Химки» с теплыми чувствами. Это было отличное время: бились и достойно играли с любыми соперниками, заняли рекордное место в истории клуба в премьер-лиге. 67 матчей, 15 голов и 5 ассистов — доволен и личной статистикой», — написал Глушаков в своем Telegram-канале.

Футболист также обратился к сотрудникам и болельщикам «Химок».

«Благодарю руководство и сотрудников клуба, партнеров по команде и всех болельщиков за это время и желаю вам большой удачи и побед. Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу!» — добавил он.

Глушаков перешел в «Химки» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В текущем сезоне 35-летний россиянин провел 19 матчей за подмосковный клуб, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 турах.

Агент Алексей Сафонов считает, что Глушаков мог бы пригодиться любой команде РПЛ.

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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