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Сегодня, 14:38

Захарян о вероятности перехода в «Челси»: «Не могу ответить»

Захарян ответил на вопрос о потенциальном переходе в «Челси»
Руслан Минаев
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос о потенциальном переходе в «Челси».

— Вы вообще собираетесь переходить в «Челси»?

— Не могу ответить, — цитирует хавбека «РБ Спорт».

Ранее известный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» до сих пор рассчитывает подписать 19-летнего Захаряна. Лондонцы пытались договориться о трансфере полузащитника в летнее трансферное окно, но сделка сорвалась.

В сезоне-2022/23 Захарян забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 19 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/arsen-zaharyan-sobirayus-li-ya-eshhe-perehodit-v-chelsi-ne-mogu-otvetit/
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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