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Сегодня, 13:00

Захарян о «Челси»: «Устал от этих разговоров»

Захарян заявил, что устал от слухов вокруг его потенциального перехода в «Челси»
Микеле Антонов
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал интерес «Челси».

— Есть ли от «Челси» какие-то контакты сейчас? Есть задатки трансфера?

— Это мы уже решаем с клубом, агентами. Что и как будет — сам не могу сказать. Не могу сказать, что у сейчас пройду медосмотр, а потом самолет через два часа. Поэтому — не знаю. Я в «Динамо», готовлюсь к сезону.

— Устал от вечных разговоров про «Челси»? От вопросов, шуток в команде?

— То, что в команде шутят, это ладно. От разговоров устал, да. Просто как в интернет не зайду, там кто-то высказывается на эту тему. Поднадоедает.

В августе английский клуб был готов активировать опцию выкупа хавбека. Позже в «Динамо» сообщили, что переговоры прекратились по просьбе «Челси».

1 сентября 2022 года «Динамо» объявило о том, что Захарян не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 19-летний россиянин провел за «Динамо» 22 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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