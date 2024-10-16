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Сегодня, 10:30

Артур Гомес: «Москва прекрасна. Раньше видел ее только в фильмах»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Артур Гомес в интервью «СЭ» ответил на вопрос о жизни в Москве.

— В каком городе ты жил?

— В Сантосе, он входит в штат Сан-Паулу. Иногда я навещаю свой родной город, а также Уберландию, чтобы повидаться, бабушкой и друзьями. Но до Москвы жил в Сантосе.

— Можешь сравнить Москву с Сантосом?

— Это два разных города хотя бы потому, что в Сантосе есть пляж (ха-ха). Мне очень нравится там. Но и Москва тоже прекрасна. Мне очень нравится жить здесь. Раньше я видел российскую столицу только в фильмах. То, что я могу жить здесь сегодня, — уникальное ощущение.

— Скоро в Москве будет снег (разговор прошел в воскресенье. — Прим. «СЭ»), ты готов?

— Да, здесь уже холодно, я готовлю себя психологически (улыбается). Посмотрим, как будет, когда выпадет снег.

Гомес перешел в «Динамо» в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро. Контракт 26-летнего бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2029 года.

Артур Гомес. «Моя мама обманула тренера «Сантоса». Так началась профессиональная карьера». Интервью новичка «Динамо» Артура Гомеса

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Артур Гомес Лоренсо

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