Артур Гомес — о Лиге чемпионов: «Динамо» могло бы пройти довольно далеко, но сначала нужно подумать об РПЛ»

Полузащитник «Динамо» Артур Гомес в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном участии бело-голубых в Лиге чемпионов.

— Вопрос больше гипотетический, учитывая текущую ситуацию, но можно ли по уровню сравнить «Динамо» с тем же «Тоттенхемом»?

— Сложно сравнивать, не проводя очный матч. «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» — большие команды в Европе, которые играют на самом высоком уровне, то есть в Лиге чемпионов. «Динамо», к сожалению, на сегодняшний день не может выступать в еврокубках... Но у нас тоже отличная команда, классный состав. Наш тренер Марцел Личка очень требователен на тренировках. Он также показывает нам видео, чтобы мы могли еще больше учиться.

— Как ты думаешь, на какую ступеньку в Лиге чемпионов могло бы подняться «Динамо» с Личкой?

— Мы могли бы пройти довольно далеко, но сначала нужно подумать о российском чемпионате, потому что мы выступаем здесь. У «Динамо» есть все для того, чтобы добиться больших успехов в ближайшие несколько лет.

После 11 туров чемпионата России-2024/25 московское «Динамо» с 20 очками занимает пятое место в таблице РПЛ.