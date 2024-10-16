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Сегодня, 09:15

Артур Гомес — об Артуре из «Зенита»: «Надеюсь, когда мы встретимся, я выйду победителем»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Артур Гомес в интервью «СЭ» поделился мнением о нападающем «Зенита» Артуре.

— Знаешь, что ты не единственный Артур в лиге?

— Да! Мы играли вместе с зенитовским Артуром в молодежной команде. Он отличный игрок, а еще мой футбольный друг. Но, надеюсь, когда мы встретимся, я выйду победителем.

— В прошлом сезоне получилось так, что его гол принес «Зениту» победу в РПЛ. Сможешь сделать лучше: забить, к примеру два мяча в чемпионской игре?

— Надеюсь (улыбается). Артур тоже отличный игрок, но я верю, что смогу сделать свою работу так, чтобы помочь «Динамо», всем партнерам выиграть трофей.

Гомес перешел в «Динамо» в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро. Контракт 26-летнего бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2029 года.

Артур Гомес. «Моя мама обманула тренера «Сантоса». Так началась профессиональная карьера». Интервью новичка «Динамо» Артура Гомеса
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