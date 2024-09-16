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Сегодня, 15:00

Полузащитник «Динамо» Гомес: «Бителло рассказал много хорошего о России»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Артур Гомес рассказал «СЭ», с кем общался перед переездом в Россию.

«Перед переездом в Россию знал Бителло и Бальбуэна, с которыми играл в чемпионате Бразилии. Лично был знаком еще с Хорхе Карраскалем. Но перед переходом в «Динамо» общался только с Бителло, он рассказал много хорошего о России, местном чемпионате и «Динамо». Это сильно повлияло на мое решение переехать сюда», — сказал Гомес «СЭ».

Гомес перешел в «Динамо» в летнее трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллионов евро. Контракт 26-летнего бразильца с «Динамо» рассчитан до лета 2029 года.

ФК Динамо (Москва)
Артур Гомес Лоренсо
Бителло

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