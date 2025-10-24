Бителло — о матчах с «Зенитом» в РПЛ и Кубке: «Надеюсь, сможем победить во всех трех»

Полузащитник «Динамо» Бителло назвал самых опасных футболистов «Зенита».

— Кто самый сильный из бразильцев в «Зените», на кого стоит обратить особое внимание?

— Мы понимаем, что у «Зенита» в целом очень хорошая команда. Не надо думать только о бразильцах. У них есть и хорошие российские игроки. Что касается бразильских игроков, то, наверное, выделю Луиса Энрике — мы понимаем, насколько он мощный, быстрый, всегда опасный в атаке. В середине поля еще есть Вендел, Мантуан, который очень хорошо атакует. Но, как я уже сказал, есть не только бразильцы, но и русские. Поэтому мы должны быть внимательны все 90 минут.

— Какие у «Динамо» шансы на победу?

— Возможность выиграть — мы тоже хорошая и сильная команда. Провели хороший матч. Нужно повторить то, что мы делаем здесь, на тренировках, и побеждать.

— Совсем скоро у вас матчи с «Зенитом» и в Кубке. Не много ли игр за короткий период времени?

— Для нас это хорошо. Мне особенно нравится, когда соперник играет, дает играть. Ничего плохого в этом нет. Хорошо играть против соперника высокого уровня. Мне нравится, думаю, всем остальным тоже. Надеюсь, что мы сможем победить во всех трех матчах.

Матч между командами пройдет 26 октября на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 17.30 по московскому времени.