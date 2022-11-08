Сегодня, 19:07
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился эмоциями после получения премии «Джентльмен года-2022».
— Мне хотелось бы сказать спасибо. Для меня большая честь играть за московское «Динамо» и быть капитаном этой команды. Очень приятно, что я выиграл эту награду. Будем стараться, будем стремиться. Болельщики «Динамо» заслуживают побед, хочу поблагодарить их всех. Новое чувство. Отличный повод, смокинг пригодится.
— Что для вас джентльменское поведение в футболе?
— Наверное, это когда игрок делает все для победы команды.
— Видели реакцию бразильцев на вызов в сборную, какие у вас были впечатления?
— Впечатления есть. Игра за сборную — то, о чем я мечтал с детства. Для меня это важный момент с удовольствием поеду, — сказал Фомин.
Вместе с Фоминым финалистами премии стали вратарь «Спартака» Александр Селихов и нападающим ЦСКА Федор Чалов.
Награда «Джентльмен года» присуждается ежегодно с 1994 года. Обладатель этого звания определяется проходящим в два этапа голосованием. Тройку самых достойных претендентов определяют болельщики, а экспертное жюри «КП» выбирает победителя.