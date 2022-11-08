Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:07

Фомин — о премии «Джентльмен года»: «Очень приятно, что я выиграл эту награду»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Новости

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился эмоциями после получения премии «Джентльмен года-2022».

— Мне хотелось бы сказать спасибо. Для меня большая честь играть за московское «Динамо» и быть капитаном этой команды. Очень приятно, что я выиграл эту награду. Будем стараться, будем стремиться. Болельщики «Динамо» заслуживают побед, хочу поблагодарить их всех. Новое чувство. Отличный повод, смокинг пригодится.

— Что для вас джентльменское поведение в футболе?

— Наверное, это когда игрок делает все для победы команды.

— Видели реакцию бразильцев на вызов в сборную, какие у вас были впечатления?

— Впечатления есть. Игра за сборную — то, о чем я мечтал с детства. Для меня это важный момент с удовольствием поеду, — сказал Фомин.

Вместе с Фоминым финалистами премии стали вратарь «Спартака» Александр Селихов и нападающим ЦСКА Федор Чалов.

Награда «Джентльмен года» присуждается ежегодно с 1994 года. Обладатель этого звания определяется проходящим в два этапа голосованием. Тройку самых достойных претендентов определяют болельщики, а экспертное жюри «КП» выбирает победителя.

Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экс-президент ФИФА Блаттер: США должны были принять ЧМ после России, выбор Катара — ошибка
Дочь и зять Тутберидзе не могут приехать в Россию. Что происходит?
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Пивоваров прокомментировал победу Фомина в премии «Джентльмен года»

Личка — об интересе из Москвы: «Футбольная мечта? Секрет. Но она связана с «Оренбургом»