Фомин — о премии «Джентльмен года»: «Очень приятно, что я выиграл эту награду»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился эмоциями после получения премии «Джентльмен года-2022».

— Мне хотелось бы сказать спасибо. Для меня большая честь играть за московское «Динамо» и быть капитаном этой команды. Очень приятно, что я выиграл эту награду. Будем стараться, будем стремиться. Болельщики «Динамо» заслуживают побед, хочу поблагодарить их всех. Новое чувство. Отличный повод, смокинг пригодится.

— Что для вас джентльменское поведение в футболе?

— Наверное, это когда игрок делает все для победы команды.

— Видели реакцию бразильцев на вызов в сборную, какие у вас были впечатления?

— Впечатления есть. Игра за сборную — то, о чем я мечтал с детства. Для меня это важный момент с удовольствием поеду, — сказал Фомин.

Вместе с Фоминым финалистами премии стали вратарь «Спартака» Александр Селихов и нападающим ЦСКА Федор Чалов.

Награда «Джентльмен года» присуждается ежегодно с 1994 года. Обладатель этого звания определяется проходящим в два этапа голосованием. Тройку самых достойных претендентов определяют болельщики, а экспертное жюри «КП» выбирает победителя.