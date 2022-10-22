Сегодня, 21:46
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в 14-м туре РПЛ.
— Не очень хорошо начали матч. Не вошли в игру. Самое главное — смогли реабилитироваться и вернуться. Сегодня мы играли с преимуществом и заслуженно победили. По поводу первых минут будем делать выводы.
— Сообщали ли тренерам, что будете отдавать Смолову пенальти?
— Между собой решили. Мы разговаривали со Смоловым вчера. Подумал, что для него это будет принципиальный момент, он же играл за «Локомотив». Главное, что нам удалось победить
— «Динамо» прибавило. Что-то изменилось в подготовке?
— Глобально ничего не менялось. Сейчас надо продолжать. Команда у нас хорошая, надо почувствовать уверенность в своих силах. Надо продолжать в том же духе.
— Вы поняли, почему отменили гол Захаряна?
— Сказали, что был офсайд. У меня нет никаких вопросов к этому моменту.
— Как можете оценить качество игры «Динамо» сегодня?
— Считаю, что мы качественно сыграли. Все говорят, что плохо сыграли сегодня? Не знаю, про кого идет речь. После матча мы подошли к болельщикам, они поблагодарили нас за игру, — сказал Фомин.
Гол в ворота «Локомотива» стал для 32-летнего Федора Смолова 100-м в чемпионате России.
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