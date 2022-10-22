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Сегодня, 21:46

Фомин — о голе Смолова с пенальти: «Подумал, что для него это будет принципиальный момент, он же играл за «Локо»

Фомин прокомментировал победу «Динамо» над «Локомотивом»
Антон Иванов
Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:1) в 14-м туре РПЛ.

— Не очень хорошо начали матч. Не вошли в игру. Самое главное — смогли реабилитироваться и вернуться. Сегодня мы играли с преимуществом и заслуженно победили. По поводу первых минут будем делать выводы.

— Сообщали ли тренерам, что будете отдавать Смолову пенальти?

— Между собой решили. Мы разговаривали со Смоловым вчера. Подумал, что для него это будет принципиальный момент, он же играл за «Локомотив». Главное, что нам удалось победить

— «Динамо» прибавило. Что-то изменилось в подготовке?

— Глобально ничего не менялось. Сейчас надо продолжать. Команда у нас хорошая, надо почувствовать уверенность в своих силах. Надо продолжать в том же духе.

— Вы поняли, почему отменили гол Захаряна?

— Сказали, что был офсайд. У меня нет никаких вопросов к этому моменту.

— Как можете оценить качество игры «Динамо» сегодня?

— Считаю, что мы качественно сыграли. Все говорят, что плохо сыграли сегодня? Не знаю, про кого идет речь. После матча мы подошли к болельщикам, они поблагодарили нас за игру, — сказал Фомин.

Гол в ворота «Локомотива» стал для 32-летнего Федора Смолова 100-м в чемпионате России.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Даниил Фомин
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
0
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