Фомин об атмосфере после поражения «Факелу»: «Все понимают, что так безвольно проигрывать нельзя»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в 25-м туре РПЛ.

— Что было в раздевалке? Тишина или кто-то что-то говорил?

— Конечно, поговорили. Все расстроены. Все понимают, что так безвольно проигрывать дома нельзя. Будем готовиться. У нас пять матчей, чтобы исправиться перед болельщиками и закончить сезон на хорошем месте в таблице.

— Что скажешь о ситуации с Шуниным и Скопинцевыв?

— Эмоции. Не хотели проигрывать, переживали.

— Но когда идет удар, то это не ординарно.

— Эмоции, не хотели проигрывать. Серьезно готовились к игре. Может быть, где-то перегорели. Но не было такого, чтобы кто-то не хотел выиграть. Это эмоции, хотели выиграть в такой день.

— После такого случая болельщики думают, что в команде не здоровая атмосфера.

— Это вообще не показатель. Было бы хуже, если бы все молчали и все безвольно играли. Все старались и создавали моменты. Сейчас будет хуже расстраиваться и играть хуже. Надо собраться и перебороть ситуацию и двигаться вперед