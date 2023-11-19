Фомин обратился к активным фанатам «Динамо»: «Ждем на матчах РПЛ и с «Зенитом» в Кубке»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин в комментарии для «СЭ» высказался о возвращении активного фанатского сектора на товарищеский матч против 2DROTS.

«Честно, хочу поблагодарить болельщиков. С фанатской трибуной совсем другая атмосфера. Хочу сказать им спасибо, что пришли в такую погоду. Ждем их на матчах РПЛ и с «Зенитом» в Кубке. Когда играешь с ними, они становятся двенадцатым игроком», — сказал Фомин «СЭ».

После окончания основного времени прошла серия буллиталити, в которой сильнее также оказались игроки «Динамо» — 4:3.