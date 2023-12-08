Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

Макаров — о Личке: «Сразу видно, что Марцел живет футболом»

Макаров заявил, что в команде нет проблем с тренером Личкой
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о главном тренере клуба Марцеле Личке.

«Сразу видно, что Марцел живет футболом, каждый раз он находится в этой структуре, на тренировках, не замолкая, все время находится с нами. Поддерживает, что-то поправляет, говорит, где что-то не так, — цитирует Макарова ТАСС. — Он живет футболом, нам это нравится, никаких проблем у нас с ним нет. Как видите, мы идем на третьем месте сейчас, очень хорошо поднимаемся в турнирной таблице и показываем игру с каждым матчем все лучше и лучше. Момент с разговором с Личкой? Это наш личный разговор, ничего такого нет. Мы с ним поговорили, у каждого есть свое мнение, мы его высказали друг другу и работаем дальше, как видите. Все хорошо».

Ранее Личка рассказал о причинах отстранения полузащитника Макарова от тренировок.

46-летний специалист тренирует бело-голубых с июня 2023 года. В турнирной таблице его команда с 31 очком в 17 матчах занимает 3-е место.

25-летний Макаров в этом сезоне провел 17 матчей, забил 3 мяча.

Источник: ТАСС
Денис Макаров
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Обсудить
Читайте также
Легендарную советскую лыжницу снова обвинили в гендерном несоответствии. Зачем тревожить память о ней?
Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки после вылета во вторую лигу Бразилии
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Учительница рассказала об открывшей стрельбу в Брянске ученице и ее сестре
Глава МИД Британии указал на необходимость предоставления Западом помощи Украине
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В «Урале» сообщили о готовности сыграть против «Локомотива»

Итальянский журналист: «Никто в серии А не слышал о работе Рибалты в «Зените»