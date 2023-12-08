Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о главном тренере клуба Марцеле Личке.

«Сразу видно, что Марцел живет футболом, каждый раз он находится в этой структуре, на тренировках, не замолкая, все время находится с нами. Поддерживает, что-то поправляет, говорит, где что-то не так, — цитирует Макарова ТАСС. — Он живет футболом, нам это нравится, никаких проблем у нас с ним нет. Как видите, мы идем на третьем месте сейчас, очень хорошо поднимаемся в турнирной таблице и показываем игру с каждым матчем все лучше и лучше. Момент с разговором с Личкой? Это наш личный разговор, ничего такого нет. Мы с ним поговорили, у каждого есть свое мнение, мы его высказали друг другу и работаем дальше, как видите. Все хорошо».

Ранее Личка рассказал о причинах отстранения полузащитника Макарова от тренировок.

46-летний специалист тренирует бело-голубых с июня 2023 года. В турнирной таблице его команда с 31 очком в 17 матчах занимает 3-е место.

25-летний Макаров в этом сезоне провел 17 матчей, забил 3 мяча.