Макаров — о Йокановиче: «Он спокойный и всегда открытый тренер»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о Славише Йокановиче. По словам российского хавбека, они долго привыкали к сербскому специалисту.

«После Шварца тяжело было привыкнуть, пару месяцев точно. Не хватало, что на тебя мог кто-то крикнуть на бровке, как Шварц мог наорать, чтобы тебя завести. Но со временем привык, мне так даже спокойнее и легче. Если что-то не так, он в перерыве подойдет и скажет.

Йоканович всегда открытый, если ты хочешь пообщаться — можешь подойти к нему обсудить любые вопросы. Полгода назад я заходил к нему общаться, у меня тогда были проблемы. И мы с ним сидели, обсуждали. Он открытый человек, спокойный», — сказал Макаров в программе Футбол России на телеканале Россия 24.

Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. На данный момент 44-летний специалист является главным тренером немецкого клуба «Герта».

Йоканович подписал контракт с «Динамо» 17 июня 2022 года.