Макаров о московских дерби: «В таких матчах концентрация выше»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о подходе бело-голубых к московским дерби.

— Почему «Динамо» против других играет не так ярко, как в московских дерби?

— Во-первых, потому что это дерби, и мы понимаем, что нужно обязательно выигрывать, — сказал Макаров в программе Футбол России на телеканале Россия 24. — [В матчах с другими командами] где-то понимали что ведем и давали слабину. А в дерби концентрация гораздо выше. Даже со «Спартаком» вышли и проснулись на 10-й минуте, когда уже счет был 0:1. В таких матчах нужно сразу уметь включаться.

В этом сезоне РПЛ «Динамо» с 36 очками занимает 6-е место. В 23-м туре московский клуб сыграет дома с «Пари НН» 15 апреля.